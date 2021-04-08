جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص جامعة أسيوط على الانفتاح والتواصل مع مختلف دول العالم في كل المجالات العلمية والبحثية، وكذلك المجالات الثقافية والفنية، وذلك لتعريف بحضارات وثقافات الشعوب المتعددة من خلال تنظيم العديد المحافل والمعارض الفنية التي من شأنها إحداث حركة جمالية وتنويرية.وأوضح أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في دعم الحركة الفنية بالجامعة وتشجيع الطلاب على المشاركة والانخراط في كل أوجه الأنشطة الفنية والثقافية، والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالذوق الفني للطلاب وتنمية الحس الجمالي لديهم.وأكد الدكتور طارق الجمال على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصري والياباني والذي يعد أحد الشعوب الصديقة وما يربط بين الدولتين من عمل مشروعات مشتركة كثيرة خلال العقود الماضية.جاء ذلك خلال افتتاحه لوقائع معرض "ما وراء الصورة" لعرض بعض الأعمال الفنية لمطبوعات فوتوغرافية يابانية من حقبة السبعينيات، والذي نظمته كلية الفنون الجميلة بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، والأستاذة إمى يوموتو مساعد مدير المؤسسة اليابانية بالقاهرة والدكتور محمد عبدالحكيم وكيل الكليلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور منصور المنسي أستاذ النحت بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، والدكتور محسن سليم أستاذ النحت الميداني والفراغي بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، وبمشاركة لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد المنشاوي خلال الافتتاح بالمستوى الفني والإبداعي للوحات المعروضة داخل المعرض، والتي تعكس مهارة ودقة الفنان الياباني وتبرز أصالة التراث الياباني والحس الجمالي له داعيًا كافة طلاب الكلية إلى التعرف والاطلاع على الثقافات والفنون والاستفادة من الحضارة اليابانية الفنية العريقة والتي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، مؤكدًا على حرصه على استمرار التعاون العلمى والثقافى المشترك بين الكلية والمؤسسة خلال الفترة القادمة، وتوسيع إطار العمل بين الجانبين فى تنظيم مزيد من الفاعليات والأنشطة الثنائية لتعريف الشعبين المصرى واليابانى بثقافة وحضارة الدول الأخرى.وأوضح الدكتور منصور المنسي أن معرض ما وراء الصورة يركز على التعبيرات المطبوعة من فترة السبعينيات وأوجه الطراز المعماري والفني لأشهر المعالم التاريخية في اليابان، والتي تحمل عبق التراث الياباني الأصيل والتي نراها في أعمال 14 فنانًا من الذين ساعدوا في تطوير حركة الطباعة في عالم الفن الياباني المعاصر ويضم المعرض حوالي 40 عملًا فنيًا مقسمًا إلى جزءين مهتمين بعصر الصور الفوتوغرافية واستخدمها في مجال الطباعة وأخرى عن صور المواد المستقلة بذاتها والذي يركز على الأعمال التي شكلته مقاصد المادة مثل مواد الخشب والأحجار والأوراق والقطن والخداع البصري.وأعربت إمى يوموتو عن بالغ سعادتها بالتعاون المشترك بين الطرفين وتنمية جوانب التواصل الثقافي بين الحضارتين المصرية واليابانية بما يعود بالنفع على الفنان المصري والياباني والتعرف أكثر عن أبرز المعالم التراثية في دول الشرق الأوسط وآسيا.وقد قام رئيس جامعة أسيوط ونائبه بتكريم السيد يوفا كازاوا مدير المؤسسة اليابانية بالقاهرة ومساعدته إمى يوموتو التي قامت نيابة عنه بتسليم هدايا تذكارية تعبر عن جامعة أسيوط.