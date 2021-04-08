رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:16 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص جامعة أسيوط على الانفتاح والتواصل مع مختلف دول العالم في كل المجالات العلمية والبحثية، وكذلك المجالات الثقافية والفنية، وذلك لتعريف بحضارات وثقافات الشعوب المتعددة من خلال تنظيم العديد المحافل والمعارض الفنية التي من شأنها إحداث حركة جمالية وتنويرية.

وأوضح أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في دعم الحركة الفنية بالجامعة وتشجيع الطلاب على المشاركة والانخراط في كل أوجه الأنشطة الفنية والثقافية، والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالذوق الفني للطلاب وتنمية الحس الجمالي لديهم.

وأكد الدكتور طارق الجمال على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصري والياباني والذي يعد أحد الشعوب الصديقة وما يربط بين الدولتين من عمل مشروعات مشتركة كثيرة خلال العقود الماضية.

جاء ذلك خلال افتتاحه لوقائع معرض "ما وراء الصورة" لعرض بعض الأعمال الفنية لمطبوعات فوتوغرافية يابانية من حقبة السبعينيات، والذي نظمته كلية الفنون الجميلة بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، والأستاذة إمى يوموتو مساعد مدير المؤسسة اليابانية بالقاهرة والدكتور محمد عبدالحكيم وكيل الكليلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور منصور المنسي أستاذ النحت بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، والدكتور محسن سليم أستاذ النحت الميداني والفراغي بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، وبمشاركة لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد المنشاوي خلال الافتتاح بالمستوى الفني والإبداعي للوحات المعروضة داخل المعرض، والتي تعكس مهارة ودقة الفنان الياباني وتبرز أصالة التراث الياباني والحس الجمالي له داعيًا كافة طلاب الكلية إلى التعرف والاطلاع على الثقافات والفنون والاستفادة من الحضارة اليابانية الفنية العريقة والتي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، مؤكدًا على حرصه على استمرار التعاون العلمى والثقافى المشترك بين الكلية والمؤسسة خلال الفترة القادمة، وتوسيع إطار العمل بين الجانبين فى تنظيم مزيد من الفاعليات والأنشطة الثنائية لتعريف الشعبين المصرى واليابانى بثقافة وحضارة الدول الأخرى.

وأوضح الدكتور منصور المنسي أن معرض ما وراء الصورة يركز على التعبيرات المطبوعة من فترة السبعينيات وأوجه الطراز المعماري والفني لأشهر المعالم التاريخية في اليابان، والتي تحمل عبق التراث الياباني الأصيل والتي نراها في أعمال 14 فنانًا من الذين ساعدوا في تطوير حركة الطباعة في عالم الفن الياباني المعاصر ويضم المعرض حوالي 40 عملًا فنيًا مقسمًا إلى جزءين مهتمين بعصر الصور الفوتوغرافية واستخدمها في مجال الطباعة وأخرى عن صور المواد المستقلة بذاتها والذي يركز على الأعمال التي شكلته مقاصد المادة مثل مواد الخشب والأحجار والأوراق والقطن والخداع البصري.

وأعربت إمى يوموتو عن بالغ سعادتها بالتعاون المشترك بين الطرفين وتنمية جوانب التواصل الثقافي بين الحضارتين المصرية واليابانية بما يعود بالنفع على الفنان المصري والياباني والتعرف أكثر عن أبرز المعالم التراثية في دول الشرق الأوسط وآسيا.

وقد قام رئيس جامعة أسيوط ونائبه بتكريم السيد يوفا كازاوا مدير المؤسسة اليابانية بالقاهرة ومساعدته إمى يوموتو التي قامت نيابة عنه بتسليم هدايا تذكارية تعبر عن جامعة أسيوط.

موضوعات متعلقة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة: المبادرات الرئاسية جنبتنا خسائر كبيرة في الأرواح خلال جائحة كورونا


الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الصحة: المبادرات الرئاسية جنبتنا خسائر كبيرة في الأرواح خلال جائحة كورونا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري

وفاء بغدادي تكشف تفاصيل روايتها «الأمواج تعيش أكثر مني»

فى يوم التراث.. عرض «العجيبة الثامنة» احتفالًا بمئوية ثروت عكاشة

خالد جلال يشهد الليلة الثامنة لمسرحية «ألمظ وسى عبده» بالبالون