تدشين مبادرة روبابيكيا كول لمناطق خالية من المخلفات الإلكترونية

دشن شنودة إبراهيم، مسئول البرامج بجمعية بيت على الصخر مبادرة «روبابيكيا كول لمناطق خالية من المخلفات الإلكترونية»؛ وذلك بالتعاون بين جمعية بيت على الصخر ومشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية وبتمويل من «مرفق البيئه العالمية-برنامج المنح الصغيرة».وفيما يتعلق بأهداف المبادرة التي تستهدف مناطق المطرية وعين شمس والخصوص والمرج وضح «إبراهيم»، أن المبادرة تهدف إلى زيادة رفع الوعي المجتمعي تجاه فوائد ومخاطر المخلفات الإلكترونية على البيئة والمجتمع وصحة الإنسان، ونشر ثقافة التطوع في مجال حماية البيئة، ودعم التخلص والنقل الآمن للمخلفات الإلكترونية وطرق التخلص منها، بالإضافة إلى الفوائد الناتجة لصالح الاقتصاد المصري من مراحل تدوير المخلفات الالكترونية بطرق رسمية وسليمة.كما بين مسئول المبادرة التي تحمل شعار «دع الأرض تتنفس»، أن «روبابيكيا كول» تطبق نموذج المقايضة المجتمعيه، والذي يعني تقديم عدد من السلع والخدمات مقابل تسليم المخلف الإلكترونى، كما تستخدم عدد من الآليات لجمع المخلفات من المواطنين وأصحاب ورش صيانه الأجهزه الإلكترونيه مثل ( الكمبيوتر الهاتف الخلوي الأجهزة الكهربائية..الخ) من أجل تحفيزهم للتعاون مع المشروع.وفيما يتعلق بالجانب التوعوي حول المخلفات الإلكترونية، قال «إبراهيم» إن المبادرة تعتمد على عدة أساليب منها العمل على أرض الواقع من خلال عقد الندوات التي تستهدف فئة الشباب في المقام الأول لتثقيفهم وتوعيتهم حول مخاطر المخلفات الإلكترونية، ومن ثم القيام بجمعها من المناطق التي تستهدفها المبادرة، مؤكدا على استجابة عشرات المتطوعين بالانضمام للمبادرة.وفي سياق متواصل أوضح إبراهيم أن المبادرة تمتلك موقع إلكترونية وصفحة رسمية على موقع الفيس بوك من أجل الوصول والانتشار لأكبر عدد ممكن من الجمهور، لتوعيتهم حول المخلفات الإلكترونية وأهمية جمعها وإعادة تدويرها.تأتي تلك المبادرة تزامنا مع اهتمام وزارة البيئة بقيادة الدكتور ياسمين فؤاد؛ بملف المخلفات الإلكترونية وإطلاق الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال؛ تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.جدير بالذكر أن كمية المخلفات الإلكترونية المنتجة في مصر سنويا تقدر بنحو 88 ألف طن سنويا، بحسب إحصائيات وزارة البيئة.