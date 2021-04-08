«المصرية لتصلب شرايين القلب»: أمراض القلب سبب وفاة 18 مليون حول العالم سنويًا

قال الدكتور أشرف رضا، أستاذ القلب جامعة المنوفية ورئيس الجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب، إن أمراض شرايين القلب تتسبب في وفاة أكثر من 18 مليون شخص حول العالم سنويًا، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم لأكثر من 24 مليون شخص بحلول عام 2030 وهناك علاقة وثيقة بين أمراض تصلب شرايين القلب وارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بالدم.وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أننا ما زلنا بعيدين عن أهداف مستوى الكوليسترول الضار في الدم طبقًا للدراسة المسحية المركزية لدول الشرق الأوسط Centralized Pan-Middle East Survey (سيفيوسII)، والتي أشارت إلى أنّ 10.7% فقط من المرضى الأكثر عرضة للإصابة بأمراض تصلب شرايين القلب تمكنوا من الوصول لهذا الهدف، مشيرًا إلى أن خفض مستويات الكوليسترول والتحكم فيها أصبح أمرًا أكثر أهمية، بفضل العلاجات الحديثة.