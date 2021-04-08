السكة الحديد تعلن معدل تأخيرات القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أن معدل تأخيرات الوجه البحري وصلت إلى ما يقرب من 45 دقيقة، وذلك على خطوط القاهرة- دمياط، خط القاهرة- بورسعيد، وذلك بسبب أعمال التطوير التي تتم على أبراج الإشارات.وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن معدل تأخيرات الوجه القبلي وصلت إلي ما يقرب من 50 دقيقة، وذلك على خطوط القاهرة- السد العالى، القاهرة- أسوان، حيث تتم أعمال كهربة إشارات وتحويلها من ميكانيكية إلى إلكترونية.