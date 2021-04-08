رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات لاحتياجات المرأة

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:26 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
طباعة
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مصر أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد- 19، مضيفة أن مصر قدمت إطارا تنمويا وحمائيا فى ظل وباء كورونا.

وأضافت مايا مرسى، خلال كلمة لها بمؤتمر للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن مصر احتلت المركز الأول فى الإجراءات التى اتخذتها الدول فى العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا، وأن المجلس القومى للمرأة أطلق أليه لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا، وتم رصد 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلى يناير 2021.

ولفتت إلى أن الحكومة ترجمت رسائل الرئيس السيسى المتعلقة بتقدير مكانة المرأة، بحرافية شديدة وما صحبها من قرارات راعت صالح المرأة، موضحة أن هناك إرادة سياسية قوية من قبل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المرأة اقتصاديا والعمل على تقليل الفجوة بين الجنسين وتحقيق التنمية فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والغذاء والتأمين الصحى ومبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة، وهناك أيضا برنامج الشمول المالى الذى يهدف للتمكين الاقتصادى للمرأة الريفية، كما أطلق المجلس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى محفز المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة والذى يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة.

ونوهت إلى أن مصر حققت تقدمًا إيجابيا ملحوظا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال الـ6 سنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، لافتة إلى أن من أهم السياسات والإجراءات التى تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية فى ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس هى مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين فى القطاعات المختلفة، (47% نساء)، بالإضافة إلى تمثيل المجلس القومى للمرأة فى اللجنة الوزارية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب الدور الهام للمرأة المصرية فى المناصب القيادية.

وذكرت الدكتورة مايا مرسى، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل وجود قيادة سياسية حكيمة مؤمنة بأهمية دور المرأة فى تحقيق نهضة وتقدم المجتمع.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

«مدبولي» يؤكد حرص مصر على الوصول العادل للقاحات كورونا

«لم تُغتصب ولم تُذبح».. كواليس مقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

رفع 165 طن مخلفات وقمامة بالغنايم والقوصية والبداري في أسيوط

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري