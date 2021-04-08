سعر سلة «أوبك» يتراجع إلى 60.68 دولار للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الخميس، أن سعر سلة خاماتها إلى 60.68 دولار للبرميل في تعاملات أمس الأربعاء مقابل 61.33 دولار في اليوم السابق.وذكرت نشرة الأمانة العامة للمنظمة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ ٤١٫٤٧ دولار للبرميل.ويعزو مراقبون تراجع سعر السلة لليوم الثاني على التوالي إلى جملة من الأسباب أبرزها ارتفاع المخزونات الأمريكية على نحو كبير ما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب في أقوى اقتصاد في العالم.