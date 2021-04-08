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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة كفرالشيخ» يجري زيارة مفاجئة لمستشفى بيلا المركزي

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:44 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أجرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، يرافقها الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، زيارة مفاجئة لمستشفى بيلا المركزي، اليوم الخميس، للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ على استمرار استقبال المرضي في العيادات الخارجية وتواجد الأطباء بأماكنهم، وانتظام العمل بجميع أقسام المستشفى، كما تفقدت أقسام العمليات والداخلي والاستقبال والعيادات الخارجي.

وشملت أعداد المترددين على المستشفى 69 حالة بعيادة الجلدية، 46 حالة بعيادة الجراحة، 19 حالة بعيادة النساء، 57 حالة بعيادة الباطنة، 34 حالة بعيادة الأسنان، 38 حالة بعيادة الرمد، 65 حالة بعيادة الأطفال، 11 حالة مخ وأعصاب، وحالة علاج طبيعي، و120 حالة نفقة دولة، بإجمالي 460 حالة وقت المرور، ويأتي ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

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