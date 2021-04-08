وفاء بغدادي تكشف تفاصيل روايتها «الأمواج تعيش أكثر مني»

تستعد الشاعرة وفاء بغدادى لإصدار روايتها الثانية "الأمواج تعيش أكثر منى"، وقد جاءت روايتها الأولى" الموتى لا يرتدون الأحذية" بعد تسع دوواوين شعرية أصدرتها وزارتى الثقافة والشباب والرياضة والهيئة العامة للكتاب واتحاد كتاب مصر٬ وأشاد بها نقاد وترجمت أجزاء منها.وكشفت "بغدادى" للدستور أن: رواية الأمواج تعيش أكثر منى٬ كتبت صفحاتها من الصدق والألم والحب وكان البحر شاهد عيان على حروفها.وتوضح: الرواية تتناول قصة فتاة معاقة مرت بتجربة عاطفية لأول مرة يموج بداخها صراع بين الموت والحياة بين الحب والمجتمع بين قوة الشريك وضعفه ومخاوفه.ترى "بغدادى" أن الحب لا يعرف الضعفاء ولا الظروف فهل تنتصر إرادة الحب أم يثور البحر وتسحب الأمواج أصدق ما كتبت.وتقول بغدادى فى الإهداء: الأمواج تعيش أكثر منى.. نموت.. وتبقى الكلمة شاهد عيان أمام الله.عندما تكتب من أجلى يكتب العالم من أجلك ويضم البحر قصتى الأولى والأخيرة ويظل الموج ناشرى الأوحد الذى يدفع بى إما للغرق..أو الحياة فأينما رأيت الموج ومتى وقعت كلماتى على قلبك تأكد هى لكإلى رجل حط ظله وطار.. هذه الرواية ليست للتاريخ التاريخ لا يذكر الضعفاء أكتبها إليك ببساطة لأنك الأقوى، فإذا ما وجدت فيك ما يشبه روايتى خذها إلى بحر يشبهنا.. إهدها لموج أحبك الأمواج تعيش أكثر منى.