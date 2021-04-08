«الدفاع الأفغانية» تعلن عن مقتل 106 مسلحين من طالبان خلال عمليات أمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس عن مقتل 106 من عناصر حركة طالبان وإصابة 70 آخرين، خلال عمليات أمنية في عدد من المناطق في أنحاء البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.جاء في بيان لوزارة الدفاع أوردته وكالة أنباء خاما الأفغانية- أنه "قتل 106 إرهابيين من حركة طالبان، وأصيب 70 آخرون في عمليات للجيش وقوات الأمن في ولايات هرات، فارياب، فرح، بدخشان، وقندوز، ننجرهار، جازني، وأرداك، أروزجان، جور، بلخ، هلمند، بجلان، وقندهار"، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.كما أوضح البيان أنه جرى اكتشاف 79 عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعتها حركة طالبان على الطرقات العامة في ولايات مختلفة، وتم إبطال مفعولها بواسطة قوات الجيش الوطني.