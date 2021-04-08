إيطاليا توصى باستخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 60 عامًا

أوصت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، باستخدام لقاح أسترازينيكا لمن تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن الوزارة قولها إنه مع تأكيد الموافقة على إعطاء هذا اللقاح لمن هم في سن الـ18، فعلى أساس الأدلة الحالية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار، انخفاض مخاطر الأعراض الجانبية من نوع الانصمام الخثاري إزاء ارتفاع معدل وفيات كوفيد- 19 من المسنين، تعاد التوصية باستخدامه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.