الشرطة تطلق أعيرة حية لتفريق احتجاج فى شرق الكونغو الديمقراطية

قال رئيس بلدية مدينة بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشهود إن الشرطة أطلقت أعيرة حية، اليوم الخميس، لتفريق محتجين يطالبون برحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من المدينة.وينظم مئات الشبان احتجاجات في عدة مدن بشرق البلاد منذ يوم الإثنين للتعبير عن الغضب من فشل البعثة المعروفة باسم مونوسكو في منع جماعات مسلحة من قتل مدنيين.وتقول مؤسسة كيفو سيكيورتي تراكر، التي تنشر خرائط ببؤر الاضطرابات في المنطقة، إن زهاء 330 فردًا قتلوا في أعمال عنف هذا العام حتى الآن، وذلك في مشكلة تستعصي على الحل منذ الحرب الأهلية التى انتهت رسميًا عام 2003.