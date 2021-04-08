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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة تطلق أعيرة حية لتفريق احتجاج فى شرق الكونغو الديمقراطية

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال رئيس بلدية مدينة بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشهود إن الشرطة أطلقت أعيرة حية، اليوم الخميس، لتفريق محتجين يطالبون برحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من المدينة.

وينظم مئات الشبان احتجاجات في عدة مدن بشرق البلاد منذ يوم الإثنين للتعبير عن الغضب من فشل البعثة المعروفة باسم مونوسكو في منع جماعات مسلحة من قتل مدنيين.

وتقول مؤسسة كيفو سيكيورتي تراكر، التي تنشر خرائط ببؤر الاضطرابات في المنطقة، إن زهاء 330 فردًا قتلوا في أعمال عنف هذا العام حتى الآن، وذلك في مشكلة تستعصي على الحل منذ الحرب الأهلية التى انتهت رسميًا عام 2003.

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