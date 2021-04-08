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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من سوريا

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:39 م
القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
ا ش ا
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أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية القول إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل- بكل قوة وحزم- مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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