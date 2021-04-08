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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختتام مؤتمر «الرياضة والصحة أمن قومي عربي إفريقي» بالإسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:17 م
فعاليات المؤتمر العلمي
فعاليات المؤتمر العلمي الدولي
هبه عويضه
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اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الأول بعنوان الرياضة والصحة أمن قومي عربي إفريقي، والذي نظمه قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير بجامعة الإسكندرية، بالشراكة مع الأكاديمية البريطانية للعلوم وتكنولوجيا الرياضة بالمملكة المتحدة، وجامعة عبد الحميد مهري قسطنطينة بالجزائر.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد بلال، عميد كلية التربية الرياضية للبنين بأبوقير، ورئيس المؤتمر أن فعاليات المؤتمر تم بثها افتراضيا لمدة 3 أيام بواقع 30 ساعة علمية، تناولت 20 فكرة بحثية حديثة ألقاها أكثر من 60 عالم من جامعة الإسكندرية، وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ومشاركين من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، كندا، أمريكا، السعودية، ليبيا، السودان، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية للبنين بأبوقير، أن عدد المتابعين لجلسات المؤتمر على مدار الأيام الأربعة للمؤتمر وصل حوالي 1010 مشارك من تخصصات الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي، التغذية الرياضية، تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، المدربين، الرياضيين.

من جهته أوضح الدكتور عبد المنعم بدير، الرئيس الشرفي للمؤتمر، وعميد الكلية الأسبق، أن هذا المؤتمر الدولي يعد مطلبا مهما لأن الرياضة والصحة وجهان لعملة واحدة وأن ممارسة الرياضة المنتظمة تعمل على رفع مستوى الكفاءة البدنية والمهنية، وبالتالي تعزيز الحالة الصحية للشباب والنشء ضد المخاطر التي تهدد الأمن القومي، وأكد أن المؤتمر لعب دورًا كبيرًا في مد أواصر الصداقة بين الجامعات الأفريقية والعربية ومصر والتبادل العلمي والذي يحقق لمصر الريادة العلمية في ظل التحول الرقمي والتعلم عن بعد.

وفي ختام الفعاليات، أوصت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، بأن تنظم كليات التربية الرياضية بأفريقيا والوطن العربي اليوم الوطني للرياضة والصحة الأفريقية العربية مصر 2022 في نفس الوقت، ووضع خطة أكاديمية تطبيقية لنشر ممارسة الرياضة من أجل الصحة عبر المبادرات الرئاسية، وتدريس مقررات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في قسم العلوم الحيوية، والصحية، الرياضية باللغة الإنجليزية لمواكبة متطلبات سوق العمل، لخريجي القسم في تخصصات الإصابات الرياضية، والتأهيل الحركي، وفسيولوجيا الرياضة، والصحة الرياضية.

كما أعلن عميد الكلية في نهاية فعاليات المؤتمر إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر للعام القادم، مع فتح باب الشراكة مع الجامعات والهيئات والوزارات المعنية، ووجه الشكر لجميع الجهود التي أسهمت في نجاح المؤتمر.

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