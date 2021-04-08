وزير الصحة الألماني يؤيد دعوة ميركل لإغلاق جديد

قال وزير الصحة الاتحادي في ألمانيا، ينس شبان، إنه يؤيد دعوة المستشارة ميركل لإجراء إغلاق جديد في البلاد.وقال شبان، في تصريحات اليوم الخميس، ببث إذاعي على "WDR"، إنه يؤيد أن يكون هناك حظر تجول صارم، لا سيما في المناطق التي تعاني من تفش وزيادة كبيرة في عدد الإصابات.ووفقًا للمتحدث باسم وحدات العناية المركزة في ألمانيا، "ديفيد ريجستر"، فإن تعداد المصابين في العناية اليوم وصل إلى 4458 حالة، وهذا الرقم في ارتفاع مستمر منذ 12 مارس.وأشار أطباء العناية المركزة مرارًا وتكرارًا إلى أن مرضى كورونا الذين تم علاجهم في مرحلة عمرية أصغر يحتاجون لفترة أطول في وحدات العناية المركزة.