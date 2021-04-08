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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر الأحد المقبل

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:53 م
جان كاستيكس
جان كاستيكس
منار أحمد
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كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الخميس، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس للجزائر، الأحد المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تعتبر خطوة جديدة في التقارب الثنائي الذي بدأه الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبدالمجيد تبون، كما أعلن قصر ماتينيون اليوم (الخميس).

وسيترأس كاستيكس بشكل مشترك مع نظيره عبدالعزيز جراد اللجنة الحكومية التي تجتمع بانتظام لتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل خاص.

بعد توتر خلال الحراك الشعبي قبل سنتين، عمد ماكرون إلى تقديم دعم مفتوح للرئيس تبون الذي قوبل انتخابه في نهاية عام 2019 برفض كبير من الشعب وباحتجاجات في الشارع، وهو دعم أثار انتقادات داخل الحركة المطالبة بالديمقراطية.

وقالت أوساط كاستيكس: إن "زيارة رئيس الوزراء تندرج في إطار إعادة تفعيل العلاقة التي يريدها الرئيسان (مشيدًا بـإطار التقارب بين البلدين)، لكن هذه الزيارة تأخرت بسبب دخول الرئيس الجزائري مارتني إلى المستشفى في ألمانيا في نهاية 2020 ومطلع 2021، وتم تحديد موعدها أخيرًا رغم الموجة الجديدة من الوباء التي تشغل الحكومة وتعقد أي زيارة دولية، لكي لا تصادف في موعد قريب من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في الجزائر في 12 يونيو".

وأشار أحد المصادر في ماتينيون إلى أن جان كاستيكس يرغب في إبقائها في موعدها كدليل على التزام فرنسا والقيام ببادرة صداقة تجاه الجزائر.

وأضاف أن الرئيسين أطلقا استئناف العلاقات الفرنسية الجزائرية في جو جديد من الثقة، وهذا يجب أن يترجم عبر استئناف الاتصالات الثنائية وخصوصًا عبر اللجنة الحكومية.

وستشكل هذه الزيارة أول رحلة في إطار علاقات ثنائية فعلية لـ"كاستيكس" منذ توليه مهامه في يوليو 2020، ولم يزر حتى الآن سوى بروكسل وتشاد لتفقد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل.

وسيبحث رئيسا الوزراء جميع جوانب العلاقات الثنائية الاقتصادية والأمنية والتعليمية والثقافية، وسيوقعان اتفاقيات في "بعض مجالات التعاون"، كما ذكرت مصادر في باريس من دون أن تضيف أي تفاصيل.

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