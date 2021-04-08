البابا تواضروس: أرجوكم التزموا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية: "نصلي جميعًا أن يرفع الله وباء كورونا، أرجوكم استمروا في الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية".وتابع البابا تواضروس، خلال كلمته في قداس اليوبيل الذهبي بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية، إن الصوم المقدس هو الفرصة الذهبية كل عام لكي يمتلئ الإنسان من رحمة الله يصير إنسان رحيم، وحسب الوصية "كُونُوا رُحَمَاءَ" ودائمًا اتخذ الجانب الذي يخدم الإنسان وليس الجانب الذي يخدم الحرف الجانب القاسي.وأضاف: "نحن في هذا اليوم وهو يوم فرح ونحن نحتفل بمرور 50 عامًا على أول قداس في هذه الكنيسة المقدسة، نذكر بالخير القمص كيرلس وتعبه ونذكر الآباء الأحباء الذين يخدمون في الكنيسة ونذكر كل الأراخنة والشمامسة وكل الشعب في هذه الكنيسة المتميزة بخدمتها وعملها وروحها الطيبة وشعبها".واستطرد: "نتذكر كل الذين تعبوا والذين خدموا وجاهدوا وكل الذين تابوا بسبب خدمة هذه الكنيسة وكل الذين دخلوا في عهود جديدة مع الله بسبب الأسرار المقدسة، ودائمًا عندما نحتفل بهذه المناسبات نحتفل بقيمة الوفاء، والوفاء قيمة إنسانية رفيعة وأن يكون الإنسان وفيًّا للمكان الذي تعلم فيه".واختتم: "لذلك نحن سعداء أن نشترك معكم في هذا التذكار المبارك في خدمة هذه الكنيسة، وزارها من قبل المتنيح البابا شنوده الثالث، وكان أول مجلس فيها بقرار من البابا كيرلس، ونتذكر كل الآباء المطارنة والأساقفة الذين زاروا الكنيسة وكل الآباء الكهنة من الإسكندرية وخارجها، ويجعلنا الله نفرح ونقدم في هذا اليوم وفاءًا وإكرامًا وتذكار محبة لكل الذين عاشوا وتعبوا في هذه الكنيسة".