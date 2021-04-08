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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تستبعد إجلاء رعاياها من نيجيريا بعد اختطاف صينيين

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:57 م
جريدة الدستور
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استبعدت الصين اليوم الخميس مسألة إجلاء رعاياها من نيجيريا بعد حادث اختطاف مسلحين، عاملين صينيين اثنين في منجم ذهب جنوب غربي نيجيريا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقًا على أنباء اختطاف صينيين اثنين في نيجيريا والتدابير التي ستتخذها الصين، وعما إذا كان هناك تفكير في إجلاء رعاياها وسحب دبلوماسيها من هناك أم لا.

وقال «جيان»: "في 5 أبريل بالتوقيت المحلي، تم اختطاف موظفين صينيين اثنين من شركة تمولها الصين في ولاية أوكسيونغ بنيجيريا، وقامت القنصلية العامة الصينية في لاجوس بتفعيل خطة الطوارئ، وحثت الشرطة النيجيرية على بذل كل جهد لإنقاذ الرهائن وإعادتهم بأمان، مع توفير التوجيه المناسب للشركات العاملة هناك".

وأضاف «جيان»: "لم تكن الحالة الأمنية في المناطق ذات الصلة من نيجيريا جيدة جدًا، ولدينا العديد من المشاريع والشركات الممولة من الصين في نيجيريا، ولن نقوم بإجلاء المواطنين الصينيين في نيجيريا بسبب الحوادث العارضة".

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