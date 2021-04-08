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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكريم أسر الشهداء بنقابة المهن التعليمية

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:55 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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كرمت أكاديمية ناصر العسكرية بالتعاون مع لجنة الخدمات المجتمعية لاتحاد النقابات المهنية الذي يرأسه خلف الزناتى نقيب المعلمين، أسر عدد من شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية كبرى بمقر نقابة المعلمين بالجزيرة، فى ظل رعاية الدولة لأسر وأبناء الشهداء، التزاما وتقديرا لتضحياتهم الكبيرة من أجل الوطن واستقراره.

والمكرمون هم أسرة الشهيد المقدم أحمد حسن رشاد، وأسرة الشهيد النقيب محمد غنيم، وأسرة الشهيد المجند علاء عماد سمير، وأسرة الشهيد المجند أبانوب عبد التواب شنودة.

كما كرمت أكاديمية ناصر العسكرية، واتحاد النقابات المهنية، خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس الاتحاد، لجهوده الكبيرة فى العمل العام وتحقيق مبادرة الاتحاد نحو قيادة وطنية متميزة، كما منحه ممثل الكنيسة المصرية مصحف هدية، لجهوده الدؤوبة من أجل تثقيف وتوعية المعلمين وأبنائهم بالأمن القومى المصرى.

كما تم تكريم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور مجدي علام والدكتور شريف وديع، والقس أندراوس سمير، والقس ديفيد عياد، بحضور اللواء أحمد يسرى مسئول التدريب باكاديمية ناصر العسكرية، واللواء دكتور رضا عوض من الأكاديمية.

وعقدت احتفالية أسر الشهداء بالتزامن مع دورة استراتيجيات الأمن القومى لأبناء المعلمين والتى تعقدها نقابة المهن التعليمية بصفه دورية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية للمعلمين وأبنائهم، لرفع الوعى بالقضايا الوطنية، بما ينعكس إيجابيا على توسيع فكرهم.

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