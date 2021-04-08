«عمومية الأهرام» تعتمد القوائم المالية واللائحة الجديدة للمؤسسة

قررت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، إتمام القوائم المالية للمؤسسة محملة بملاحظات مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات).وذلك على أن يشكل مجلس الإدارة لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الملاحظات وإبلاغ الهيئة والجهاز المركزي بنتائج أعمالها خلال شهر على الأكثر.كما قررت اعتماد اللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة بالإجماع.وبالنسبة للملاحظة الخاصة بقطعة الأرض الكائنة بالكيلو 68 طريق مطروح الواردة برقم 21 بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قررت الجمعية تشكيل لجنة عن طريق الهيئة طبقًا للمادة 38 من القانون رقم 179 لسنة 2018 لتقصي الحقائق في هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تتوصل إليه هذه اللجنة وتفويض رئيس الجمعية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات.