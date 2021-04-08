التموين: نجاح معارض «أهلا رمضان» الـ5 سنوات الماضية

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إنه خلال الأيام الماضية تم افتتاح معارض أهلا رمضان في محافظات الغربية والمنيا والإسكندرية وكفرالشيخ وجنوب سيناء، واليوم الخميس سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والجيزة.ولفت، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن تلك المعارض ستستمر خلال رمضان لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع بتخفيضات 35% على بعض السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية.وأضاف أن هذه المعارض بقبول ورضا للمستهلكين بنسبة 99%، مؤكدا نجاحها على مدى الـ5 سنوات الماضية.وأشار إلى أنه يتم تقييم الموسم السابق لتقديم أفضل العروضات والخصومات والشنط الرمضانية في المعارض المقبلة.