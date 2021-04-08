عبدالمحسن سلامة: الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية أمن قومى

بدأت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام أعمالها بحضور أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المؤسسة شهدت العديد من المراحل خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 145 عامًا منها مرحلة الوفرة المالية التي امتدت منذ عام 1960 وحتى عام 2011 بداية مرحلة الندرة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات وزيادة كبيرة في الأجور والمصروفات ومستلزمات الإنتاج.وأشار إلى أن الحفاظ على المؤسسات الصحفية أمن قومي في كل دول العالم بلا استثناء مستعرضًا أهم المشروعات التي شهدتها الأهرام خلال السنوات الثلاث الماضية والتي استدعت زيادة الإيرادات للوصول إلى التوازن المالي بالمؤسسة مثل توسعات جامعة الأهرام الكندية.