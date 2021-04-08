«الوطنية للصحافة»: تعديل أوضاع المؤسسات القومية أمر حتمي

أكد عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن تعديل أوضاع المؤسسات الصحفية القومية أمر حتمي يستلزم العمل سريعًا على علاج المشكلات المزمنة التي تعاني منها منذ سنوات عديدة.جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، لاعتماد القوائم المالية لعامي 2013-2014 و2014-2015.وأضاف الشوربجي أن الهيئة حريصة على اعتماد القوائم المالية المتأخرة بجميع المؤسسات الصحفية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليجري بعد ذلك اعتماد الجمعيات في مواعيدها المحددة دون تأخير، بعد توقف أعمال الجمعية منذ 3 سنوات بدء تنفيذ القانون 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون البناء بين الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات الصحفية القومية مقدرًا الجهد الكبير الذي قام به أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للانتهاء من اعتماد القوائم المالية المتأخرة.