تقديم 182 جرعة جديدة من لقاح كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تقديم 182.498 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، بلغت 8.889.571 جرعة، بمعدل توزيع 89.88 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 2.112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 249.014 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 478.131 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.523 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.191 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 463.032 حالة.