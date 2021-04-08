المتهم بالتحرش بطفلة في الزاوية الحمراء: «كنت بلعب معاها وفهمت غلط»

تستكمل نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد حسانين رئيس النيابة، التحقيق في اتهام شاب بالتحرش بطفلة 9 سنوات بدائرة القسم، وبعرض المتهم على المحقق أنكر الواقعة، وقال: "أنا كنت بلعب معاها بس هي فهمت غلط"، وأضاف أنه عقب خروجه من العقار قام الأهالي بالقبض عليه والتعدي عليه بالضرب حتي حضرت قوات الأمن.تعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام الأهالي بالقبض على شاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم، وتبين أنه أثناء دخول طفلة 9 سنوات لإحدي العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهروب منه.وكشفت التحريات عن أن الشاب حاول الهروب لكن الأهالي تمكنوا من القبض عليه وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، وتم اقتياده لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه طفلة عمرها حوالي 9 سنوات، ثم يقوم شاب فى العشرينيات من العمر بالتسلل وراءها، والدخول إلى العقار، وبعدها تخرج الطفلة مسرعة ويحاول المتهم الهروب، ولكن الأهالي يعترضون طريقه، ويتمكنون من ضبطه، وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة.تحفظ رجال المباحث على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام.