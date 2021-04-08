ميناء الإسكندرية يستقبل 242 ألف طن بضائع

تداولت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عددًا من السلع الاستراتيجية الهامة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ومن بينها أعمال الشحن والتفريغ لعدد 3 سفينة بترول.وبلغ مجموع السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ بالميناء 36 سفينة خلال ثماني وأربعون ساعة إجمالي بضائع متداولة بلغت 242 ألف طن بين بضائع صادر ووارد، كما تم تداول 2403 حاوية مكافئة، وبلغت عدد سفن الوصول والمغادرة 52 سفينة ما بين سفن بضائع عامة وحاويات وصب جاف وسائل.واستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط، حيث تم دخول وخروج 15967 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما تم خروج قطاران مكونان من 60 عربة محملان بالفحم ومتوجهان إلى التبين.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.