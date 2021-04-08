براءة مسئولين سابقين بالنقل العام من التقاعس عن تخريد 27 أتوبيسًا

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، ببراءة "أ.م" مدير عام فرع البساتين بهيئة النقل العام بالقاهرة سابقًا، و"ن.ع"، رئيس المكتب الفني بفرع البساتين بهيئة النقل العام، من تهمة التقاعس عن متابعة إنهاء إجراءات تخريد عدد ٢٧ أتوبيسًا منذ عام ٢٠١٣، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تقاعس عن متابعة نهو إجراءات التخريد النهائية منذ عام 2013 لـ27 سيارة كارجو تابعة للفرع، وعدم متابعته عرض هذه المحاضر على أعضاء لجنة التخريد النهائية لاعتمادها وفقًا للتعليمات، وما ترتب عليه من تحميل الجهة مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالي 66322.8 جنيه، مقابل سداد تأمينات وضرائب خلال هذه الأعوام رغم عدم تشغيل هذه السيارات على شبكة الخطوط، وتوقفها بالفرع دون تشغيل وحال كون قيمتها الدفترية صفر.كما نُسب له الإهمال في الإشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه عدم قيام الأخير بأعماله، فيما نسب للمحال الثانى، التقاعس عن مخاطبة إدارة التكاليف بالإدارة للوقوف على القيمة الدفترية للسيارات محل التخريد، وإثبات ذلك بمحاضر التخريد النهائية وفقًا للتعليمات مما كان من شأنه عدم استكمالها.