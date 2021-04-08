وزيرة البيئة تعلن 2021 عام مدينة دهب (صور)

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء 2021 عام مدينة دهب بهدف تطوير المدينة وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية المتكاملة بالمحافظة وجعلها مدينة مستدامة صديقة للبيئة.جاء ذلك خلال زيارة ياسمين فؤاد لمحافظة جنوب سيناء؛ لتفقد الاوضاع البيئية بالمحافظة ومتابعة أعمال تطوير المحميات.وأكدت ياسمين أن إعلان عام 2021 عام مدينة دهب هو رسالة هامة محليا وعالميا لما تتميز به المدينة من مكانة عالمية، مضيفًة أن ما يحدث اليوم هو استكمالا لأعمال تنفيذ خطة الإدارة البيئية المتكاملة بمحافظة جنوب سيناء والتى بدأت بالتركيز على مدينة شرم الشيخ من خلال تطوير محمية رأس محمد واطلاق حملة ايكو ايجيبت للسياحة البيئية ودمج المجتمع المحلى فى اعمال التطوير، وهو ما انعكس بصورة أو باخرى على الترويج للسياحة البيئية على الرغم من انتشار جائحة كوفيد 19.أشارت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق فكرة الاستدامة المالية للمحميات يساهم فى تطويرها ويعزز مفهوم المحمية والسياحة البيئية المستدامة، مشددة على ان مدينة دهب هى مثل حقيقى لتحقيق فكرة السياحة البيئية والمستدامة لكونها منطقة فريدة من نوعها حيث إن مجتمعها المحلى يتميز بوعى كبير بما يميزه عن باقية المناطق الاخرى ويعطى ميزة نوعية للمدينة، إضافة إلى وجود محمية ابو جالوم متاخمة لها والتي تحتاج الى تطوير وهو ما بدأنا العمل عليه ونحتاج الى التكاتف اكثر لاستكمال الأعمال خلال عام المدينة كذلك ان تنفيذ خطة بيئية بمدينة دهب سيؤثر بالإيجاب بالمحافظة وباقى المحافظات الاخرى ومنها على سبيل المثال ان الحد من استهلاك الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والاتجاه الى البدائل الصديقة للبيئة وهو ما اتجه اليه المجتمع المحلى فعلا بما يجعله نموذج لباقى المحافظات، خاصة مع تطبيق قانون المخلفات، مؤكدة أهمية حماية البيئة لمدينة دهب التى يعد 43% من مساحتها محميات، معربًا عن تقديره لجهود الوزيرة بالمحافظة.وأجرت وزيرة البيئة والمحافظ جولة بسوق المدينة قامت خلالها الوزيرة بتوزيع اكياس متعددة الاستخدام على المحلات وتوعية المواطنين بأهمية ذلك.