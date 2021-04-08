تدريب عملى لطلاب الزراعة المطرية على النباتات الرعوية بمطروح

قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز يقوم بالتدريب العملي لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية في كل المجالات طبقًا للمناهج الدراسية.من جهته أوضح المهندس عبد الحميد إسرافيل، مدير وحدة المراعي بمركز البحوث التطبيقية، قيام وحدة المراعي بالتدريب الميداني لطلبة الصف الثاني لطلاب الثانوية للزراعة المطرية، وذلك بمناطق الكراميس، وطريق الجيش بمرسى مطروح، والتي استمرت لمدة 3 أيام، وقد شمل التدريب التعرف على النباتات الرعوية الحولية والمعمرة وتجميع نماذج لهذه النباتات لعمل معشبة.وأشار مدير وحدة المراعي بمركز البحوث التطبيقية، إلى أن مصر يوجد بها ما يقرب من 2400 نوع نباتي يوجد منها في محافظة مطروح ما يقارب 1200 نوع بما يعادل 50%، ما بين حوليات رعوية ومعمرات، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية التي تكون مرعي جيد للأغنام والإبل في مساحة تقارب 4 ملايين فدان بالساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يسعى إلى تأهيل وزيادة الخبرة للطلاب في مجال المراعي الطبيعية، للحفاظ على إدارة المراعي الطبيعية بالساحل الشمالي الغربي.