توزيع 450 شنطة غذائية على أهالى بلطيم فى كفرالشيخ

أعلن مجلس مدينة ومركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 450 شنطة من السلع الغذائية مقدمة من الشركة المصرية للرمال السوداء، إلى أهالي قرية الشهابية والمناطق المجاورة بمناسبة شهر رمضان الكريم، ضمن برنامج التنمية المجتمعية الذى تنتهجه الشركة تجاه أهالي المنطقة منذ بداية عملها بالمحافظة.وأكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم في بيان له، أن ذلك يأتي استكمالا لدور الشركات في التنمية المجتمعية، ومشاركة أهالي لمنطقة فى المناسبات المختلف، موضحا أن أن ذلك جاء بحضور ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.