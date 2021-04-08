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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 450 شنطة غذائية على أهالى بلطيم فى كفرالشيخ

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أعلن مجلس مدينة ومركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 450 شنطة من السلع الغذائية مقدمة من الشركة المصرية للرمال السوداء، إلى أهالي قرية الشهابية والمناطق المجاورة بمناسبة شهر رمضان الكريم، ضمن برنامج التنمية المجتمعية الذى تنتهجه الشركة تجاه أهالي المنطقة منذ بداية عملها بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم في بيان له، أن ذلك يأتي استكمالا لدور الشركات في التنمية المجتمعية، ومشاركة أهالي لمنطقة فى المناسبات المختلف، موضحا أن أن ذلك جاء بحضور ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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