بالتعاون مع مشيخة الأزهر.. حملة بجامعة بنها عن التوعية الأسرية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، اليوم، حملة للتوعية الأسرية والمجتمعية، تحت شعار أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف، وحاضر فيها الشيخ سعيد رمضان من علماء مشيخة الأزهر الشريف، وذلك تحت رعايا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.ومن جانبه قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة الطلابية، مما يساعد على تنمية مهارات الطلاب من خلال مزاولة الأنشطة الطلابية المختلفة، بما يغرس لديهم من مفاهيم وقيم أخلاقية تساعدهم على ممارسة عملهم في الواقع العمل، مضيفًا أن الأنشطة تساعد على الإسهام في الإعداد المتكامل للطلاب ثقافيًا واجتماعيًا وعلميًا، وتعميق بعض القيم الاجتماعية لديهم.من جهته قال الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إنه لا یمكن إغفال دور الأسرة في التربیة فھي اللبنة الأساسیة لرعایة واحتواء الأبناء، وهي الحاضنة الرئیسة في إشباعھم بالحب والحنان والحمایة، كما أنھا المنبع الذي یتلقى فیھا الأبناء المبادئ الأساسية في التربیة السلیمة من حیث توجیھھم بأفكار تدعوھم إلى الأخلاق والسلم واحترام الحقوق وغیره من القیم، مما یعود بالخیر على العائلة والمجتمع.وقال الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، أن النشاط الطلابي يعد أهم وسائل تحقيق أهداف وغاية التعليم الذي يسعى إلى بناء شخصية الطالب المتكاملة، المؤمنة بالحوار والتواصل المتسمة بالوسيطة والتوازن، كما يساعد في تنمية قدرات الطالب وتشجيعه على الإبداع والابتكار.