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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

28 وفاة و2884 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 28 وفاة و2884 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1898 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (2)، جنين (1)، طولكرم (1)، نابلس (7)، الخليل (6)، رام الله والبيرة (2)، سلفيت (1)، قطاع غزة (8).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (33)، طوباس (58)، جنين (179)، طولكرم (74)، نابلس (201)، الخليل (221)، رام الله والبيرة (119)، سلفيت (24)، بيت لحم (32)، ضواحي القدس (8)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (1932)، لافتة إلى أنه تم إجراء 10054 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت على النحو التالي: قلقيلية (44)، طوباس (41)، جنين (237)، طولكرم (111)، نابلس (446)، الخليل (186)، رام الله والبيرة (150)، سلفيت (15)، بيت لحم (78)، ضواحي القدس (20)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (554).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 588 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أشارت إلى أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 131394، بينهم 11748 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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