بعد سجن زوجها.. ضبط ربة منزل تروج المخدرات في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من القبض على ربة منزل بقرية كفر منصور، زوجة مسجون على ذمة قضية مخدرات وسلاح وبحوزتها كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها لعملائها.و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بقيام "د. ع"، 42 سنة، ربة منزل، بالإتجار فى المواد المخدرة عقب ضبط زوجها "ب. ف" المحبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح ناري.و تبين للعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، صحة المعلومات وبمداهمة منزل المتهمة تم ضبطها وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين، وحوالي 500 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول) وذلك قبل ترويج المواد المخدرة لعملائها، وتحرر محضر بالواقعة ويجرى العرض على النيابة للتحقيق.