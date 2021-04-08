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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: منح جورجيا المساعدات المالية مشروطة بإصلاحات القضاء

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:11 م
جريدة الدستور
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن أن مراجعة عملية اختيار قضاة المحكمة العليا الجورجية بما يتماشى مع توصيات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا يعتبر شرطًا أساسيًا لصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية الكلية المخصصة لجورجيا في إطار برنامجها الحالي.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان بثته منصة "أجندة" الجورجية، أن الاتحاد رحب بمبادرة تعديل الإطار القانوني لعملية اختيار القضاة في جورجيا، إلا أنه كان من "المخيب للآمال" أن البرلمان الجورجي "صمم واعتمد تلك التعديلات على عجل دون إجراء عملية تشاور شاملة".

وأوصى الاتحاد الأوروبي جورجيا بأن تطلب في أقرب وقت ممكن إجراء تقييم من لجنة البندقية بشأن ما إذا كانت التعديلات المعتمدة تتوافق مع توصياتها السابقة، حسبما أفاد البيان، حيث يجب تطبيق القواعد الجديدة على جميع المتقدمين لمناصب القضاء بالتساوي بمجرد تأكيدها من قبل لجنة البندقية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه "من الأهمية بمكان" أن تتكون المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في جورجيا، من قضاة يتمتعون بـ"أقصى درجات الكفاءة المهنية والنزاهة".

يشار إلى أن البرلمان الجورجي اعتمد تعديلات تشريعية لمراجعة عملية اختيار قضاة المحكمة العليا، بعدما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارًا عن مخاوفه بشأن أوجه القصور في عملية اختيار القضاة والقواعد المعمول بها.

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