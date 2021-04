زينب عبد العزيز: «الفن التجريدي» بدعه ذبحت الحركة الفنية بمصر

من مؤلفاتها في الحضارة وتاريخ الفن:



لماذا اخترت أن يحمل معرضك اسم "من وحي القرآن"؟



-متي دخلت في الفن التشكيلي؟



-هل الفنان نتاج الدراسة الأكاديمية أم الحالة الإبداعية؟



من الفنانين المصرين والعالمين الذين تأثرت بهم؟



- كيف تقيمين الحركة التشكيلية في مصر؟



- هل تشعرين بعزلة اللوحة التشكيلية أمام الاشكال الفنية الأخرى؟



- ما هي الاحاسيس التي ترغبين أن تصل للجمهور من خلال لوحاتك؟



كيف ترين رواج الجماهير على لوحاتك والفن التشكيلي بشكل عام؟



-هل توقفت بعد منعك من المشاركة في كل المجالات الفنية التابعة لوزارة الثقافة؟



بدأت الدكتورة زينب عبد العزيز دراستها للفن منذ سن العاشرة مع الفنان لطفى الطنبولى، تلتزم بأسلوب التعبيرية التأثيرية لتعبّر عن الطبيعة والتراث، ساهمت فى الحركة الفنية التشكيلية بمصر والخارج منذ عام 1955.نظمت خمسون معرضا فى الفترة من 1955 إلى 2002، كما حصلت على منحة تفرغ من وزارة الثقافة لتصوير النوبة وأسوان عامي 1971 و1972،اسمها مدرج فى موسوعات عالمية كأستاذة جامعية وباحثة، وفنانة تشكيليةRifacimento InternationInternational Leaders of AchievementsFive Thousand Personalities of the WorldWorld Biographical Hall of Fame، vol. III، 1990” يوميات فنان ” دار المعارف 1971 ،” فولتير رومانسيا ” (بالفرنسية) الهيئة المصرية العامة للكتاب 1980، ” لعبة الفن الحديث ” (بالفرنسية) دار نشر إيبيس 1984 ،” لعبة الفن الحديث، بين الصهيونية وأمريكا ” دار الزهراء 1990 والأنجلو المصرية 2002، ” النزعة الإنسانية عند فان جوخ ” الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993.بعض الفنانين التشكيليين يعرضون لوحاتهم في معارضهم ثم يشاركون بها مره أخري علي اعتبار أنها لوحات جديدة، ويرجع الأمر لعدم اختيارهم هوية محدده لمعارضهم متجاهلين وعي الجمهور واستطاعته كشف الحقيقة، لكني اتبع نظاما آخرا منذ بداياتي بأن يكون لدي معرض يعتمد علي الفكرة التي استطيع من خلالها تناول مختلف الجوانب المتاحة لي، أما عن اسم المعرض فيرجع إلي انني أول مسلمه في التاريخ تترجم القرآن من العربية إلي الفرنسية في ثماني سنوات بمعدل 15 ساعه عمل في اليوم، ما أتاح لي استوعب كلماته وبالتالي خلق صورة ذهنيه لبعض آياته من خلال لوحات تشرح معني الآيات القرآنية.منذ صغري وأهوي وجود ورقه وقلم معي باستمرار، اخط بشكل عشوائي حتي بدأت هذه الخطوط تتحول إلي اشكال بفضل توجيهات أبي واخوتي الكبار، حتي أصبحت رسوماتي توضع في مكان مخصص للمتفوقين بالمدرسة، بعدها تتلمذت علي يد أخي الأكبر، ولطفي الطنبولي الذي أصبح زوجي، وكان أستاذهما صلاح طاهر في مدرسه العباسية الثانوية بالإسكندرية.ينبغى أن تكون لكل فنان مكانته الحقيقية وليست الإعلامية بمعني الكلمة، لابد من وجود موهبة،كذلك الدراسة الأكاديمية،إضافة لاستمرار الممارسة التي بدورها تحافظ علي الإبداع الالهي حتي لا تدمر موهبته، فالدراسة بدون موهبه تُشكل صنائعي ماهر وليس فنانا.ليس هناك فنان محدد، لكن يوجد عدد من الفنانين يعجبني شيء من فنهم.تم ذبح الحركة الفنية في مصر منذ أن قرروا فرض بدعه اسموها "فن التجريد" علي كليات الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، أراها عملية احتيال ونصب، كما قاموا بقلب الفن من إبداعي ومجال سباق علي الثورات ومجال تعليمي إلي مجال غسيل أموال، تزامنا مع اعلان الفن التجريدي بخدعه سهل لأي متخصص تحليلها يري انها أكذوبة كبري فرضت علي المجتمعات بدأيه بفرنسا بعد الإعلان عن "فن التجريد" قاموا في اليوم التالي اعلان اعفاء البائع والمشتري من الضريبة وبذلك تم فتح الباب لغسيل الأموال لشركات التهريب للوحه ب 300 مليون دولار ما معني ذلك حتي ولو كانت مصنوعه من الماس لن يصل سعرها لهذا الثمن المبالغ فيه، يجب أن يكون لدينا تقيم علمي، فالالاف الذين تخرجوا من الكليات الفنية لا يستطيعون الرسم، لقد دمروا الفن وتفرغوا للمعارك، أتذكر انني التقيت بفتاة اثناء معرضي في قاعه اخناتون تبكي أمام احدي لوحاتي، وبسؤلها اخبرتني انها تريد رسم لوحات طبيعية لكنهم يفرضون عليها في كلية الفنون الجميلة غير ذلك.كل مجال فني له وسائل تعبيريه تصل الجمهور، أري انها مجالات مستقله، كل فن له قوانينه ودراسته وتمارينه وعمره، ولضمان النجاح لابد من تنظيم الوقت.من البدع أن نبتعد عن الطبيعة باستخدام فن رديء يعبر عن الواقع بخطوط سخيفة ليس لها معني اطلقوا عليها اسم "الفن التجريدي" الأسلوب ليس معني لكنه وسيله،هذه الوسيلة تتطلب دراسة وتمرين ،فقد علمني لطفي الطنبولي أرسم بالورقة والقلم قبل استخدام الألوان لمدة عشر سنوات، استطاع تكويني فنيا بشكل سليم، ادين له بالفضل، فكان صادقا وقدوه حسنه.رواج جماهيري كبير دون اعتراض، الاعتراض الوحيد كان عند اصداري كتاب "نوبه الفن الحديث"، وانتقده رئيس الهيئة وقتها عند افتتاحه لأحد معارضي، فاخبرته انني تناولت الموضوع من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي عالميا، فقال لي نصا: "لقد قمت بقتلنا لذلك سوف نقوم بقتلك فنيا"، وتم منعي طوال 40 عام من المشاركة في كل المجالات الفنية التابعة لوزارة الثقافة.لم أتوقف يوما، لجأت للمراكز الثقافية، نظمت معرضا في قاعة بوزارة الخارجية، وبعض الفنادق، كما تلقيت دعوات من الخارج لإقامه معارض بفرنسا وإنجلترا وبولندا.