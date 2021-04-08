البحرين والفلبين تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحثت وكيل وزارة الخارجية البحرينية، الشيخة رنا آل خليفة، اليوم الخميس، مع سفير الفلبين لدى البحرين ألفونسو فيرنايد أ.فير، سبل تعزيز التعاون الثنائي.وأعربت آل خليفة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، عن اعتزازها وتقديرها للمسار المتميز للعلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدة حرص المملكة على مواصلة تعزيز أطر التعاون، في ظل وجود عدد كبير من الجالية الفلبينية بمملكة البحرين، والتي لها جهود فاعلة ومقدرة.من جانبه، رحب السفير الفلبيني بالتعاون القائم بين وزارة الخارجية البحرينية ومختلف سفارات دول العالم، مؤكدا حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة مع البحرين، لافتًا إلى جهودها في التصدي لجائحة "كورونا"، وتوفير اللقاحات مجانًا لكافة المواطنين والمقيمين دون استثناء.