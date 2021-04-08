3 وفيات و1120 إصابة بفيروس كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 548 حالة، إضافة إلى تسجيل 1120 إصابة جديدة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 401 حالة تعود لعمالة وافدة، و684 حالة لمخالطين لمصابين و35 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 141119 حالة حتى الآن بعد تسجيل 994 حالة شفاء جديدة.