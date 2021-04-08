كوريا والإمارات تتفقان على توسيع التعاون في الصناعات المستقبلية

اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات اليوم الخميس، على توسيع التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الجديدة المستقبلية، مثل الهيدروجين والمدن الذكية.ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة قولها، إن وزيرة التجارة يو ميونغ-هي ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي بحثا سبل تعزيز التعاون التجاري خلال اجتماعهما الافتراضي الذي عقد اليوم.وذكر الجانبان أن التعاون بين البلدين ظل مستمرا رغم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وأشارا إلى أن ذلك ظهر مؤخرا في بدء التشغيل التجاري للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية التي شاركت في إنشائها مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية".واتفق الوزيران على بذل جهود مشتركة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار استعدادا لعصر ما بعد كورونا، كما تعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الواعدة المستقبلية مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة والمدن الذكية والرعاية الطبية والصحية.