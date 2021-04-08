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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد اختراق بيانات عبر «فيس بوك»..كيف تحمي نفسك؟

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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كشف تقرير حديث تم نشره عبر موقع " لايف منت"، تسريب أكثر من 500 مليون نسخه من بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شملت أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمستخدمين.

فيما ردت المتحدثة باسم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليلي شيبرد، أن هذه البيانات قديمه تم الإبلاغ عنها في السابق عام 2019، ووجدنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس 2019، وعندما يتم تداول المعلومات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف فإن الخطر يزيد من وقوع الأشخاص ضحية رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لأنه يمكن جعلها أكثر موثوقة، مؤكدة أن شركة فيسبوك إن لديها حاليا 2.8 مليار مستخدم ينشط حسابهم مرة واحدة على الأقل كل شهر.

والسؤال الذى بات يطرح نفسه: متى تدرك اختراقك وكيف تحمي نفسك؟.

تتمكن من معرفة اختراقك عن طريق الدخول في حسابك،ومن ثم قم بتسجيل الدخول واضغط على السهم في الجزء العلوي الأيمن، ومن القائمة اختار الاعدادات والأمان وسترى الأجهزة التى قمت بتسجيل الدخول لحسابك خلال الفترة الأخيرة في حالة اختراقك، فاذا لاحظت أي نشاط مريب في تسجيلات الدخول الخاصة بك وقم بتغيير كلمة المرور، ومن الممكن الابلاغ عن الاختراق من خلال رابط الفيسبوك المتواجد في هذه القائمة.
كيف يمكن حماية فيسبوك من الاختراق؟
-عند ربط حساب فيس بوك بالايميل الخاص بك، عليك كتابة كلمة المرور الخاص بالايميل والاحتفاظ بها فإذا تم مطالبتك به تكون على استعداد.
- ربط حساب الفيس بوك برقم الهاتف الشخصي الخاص بك
-عدم عمل حساب جديد على نفس رقم الهاتف قبل استرجاع الفيس القديم

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