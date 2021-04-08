«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ16.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 16.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.