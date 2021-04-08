البرلمان العربي يرحب بقرار استئناف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين

رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وكذلك استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وأعرب العسومي، في بيان له اليوم، عن تفاؤله بهذه الخطوة كونها تعبر عن تغيير في موقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن سابقتها التي اتخذت الكثير من القرارات والإجراءات التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة "الأونروا" للإساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية له، فهي تقدم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة أي محاولات لاستهداف "الأونروا" أو تقليص دورها، مثمنًا ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى الدول العربية التي دعمت موازنة الوكالة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يؤكد الإصرار العربي للحفاظ عليها، وذلك حفاظًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة.