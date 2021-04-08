تدريب الكوادر الطبية بكفر الشيخ على متطلبات التأمين الصحي الشامل

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تدريب الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والتمريض، وفني الإحصاء، ومسؤولي المعلومات بالإدارات الصحية، ومراكز صحة المرأة، والوحدات الصحية على طب الأسرة ومتطلبات التأمين الصحي الشامل، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ.وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن التدريب يتم بديوان المديرية وبوجود أعضاء فريق الرعاية الأساسية بالوزارة، وسيستمر التدريب لمدة 4أسابيع، موضحة أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا لقطاع الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل.