عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

يعرض في الثامنة مساء اليوم٬ بسينما الهناجر بأرض الأوبرا٬ الفيلم الهندي Chennai express وذلك ضمن فعاليات "نادي السينما الهندية"، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة.الفيلم من بطولة كل من: شاروخان، ديبيكا باتكون، ومن إخراج روهيت شيتي. الفيلم من إنتاج عام 2013 وتبلغ مدة عرضه 141 دقيقة.وتدور أحداث فيلم Chennai express حول راهول الذي يعيش في مومباي شمال الهند، ويقوم برحلة إلي إحدي مدن جنوب الهند ليحقق أمنية جده بأن يغمر رماد جسده بالمياة المقدسة في (رامبشوارام)، وأثناء رحلته يقع في حب ابنه أحد رجال العصابات الخطيرة ويتعرض للعديد من المواقف قبل اكتشاف حقيقة حبيبته.حصل الفيلم على العديد من الجوائز منها: جائزة زي سين لأفضل ممثلة وأفضل ممثل، جائزة الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام لأفضل ممثلة، والعديد من الجوائز والترشيحات العالمية.