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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معهد المحاصيل الحقلية ينظم ورشة عمل القمح في محطة بحوث بالغربية

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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شهد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة وعلماء المحاصيل من مركز البحوث والجامعات المختلفة وعدد من المزارعين، ورشة عمل القمح بمحطة الجميزه بمحافظة الغربية والتي تعتبر من أكبر محطات البحوث في وسط الدلتا.

مدير معهد المحاصيل الحقلية والمشاركين في ورشة العمل تفقدوا البرامج البحثية للمحاصيل الزراعية المختلفة من القمح والفول البلدي والشعير والبصل والبرسيم ومتابعة السلالات الجديدة المبشرة من تلك المحاصيل والتي تصل للمزارع قريبا لزيادة الانتاجية وبرنامج الاحتياجات الاقل للقمح وغيرها من البرامج.

خليل أكد ان هناك العديد من السلالات المبشرة عالية الإنتاجية ومتحملة للظروف الجوية الصعبة يتم إكثارها وتوزيعها على المزارعين خلال مواسم الزراعة المقبلة.

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