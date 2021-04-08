التعليم تنشر مقررات امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لجميع الصفوف، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.ويستعد الطلاب حاليًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي لأداء الامتحان المجمع على منهج شهر أبريل بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021 لطلاب سنوات النقل.- الصف الرابع الابتدائي 28 أبريل.- الصف الخامس الابتدائي 26 أبريل.- الصف السادس الابتدائي 27 أبريل.- الصف الأول الإعدادي 28 أبريل.- الصف الثاني الإعدادي 26 أبريل.كان قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدال موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي من يوم 25 أبريل إلى 28 أبريل، احترامًا لأعياد الأقباط.جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد لجأت لتقييم الطلاب بنظام الامتحانات المجمعة، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع المشاركين بالعملية التعليمية.ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءًا من شهر رمضان واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي.وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لإلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءًا من شهر رمضان أو اعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي، وأنَّه لم يتمّ إصدار أي قرارات بهذا الشأن.وأوضحت أنَّ الدراسة مستمرة بكل المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل في مواعيدها المقررة، مُشيرةً إلى أنَّ الحضور اختياري بكل المدارس في شهر رمضان، ويقتضي الغياب الاختياري إقرارًا رسميًا من ولي الأمر، على ألا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن 3 أيام أسبوعيًا، حيث يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية، ونشدد على الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لحماية كل عناصر المنظومة التعليمية.