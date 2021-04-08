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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة مبنى مخالف بدون ترخيص في بني مزار (صور)

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أزالت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، بناء بدون ترخيص مخالف للقانون 119 لسنة 2008،وتم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن إدارة الإشغالات والإزلالات بالوحدة المحلية أزالت حالة مباني مخالفة للقانون 119 لسنه 2008 بطريق شارع موقف صندفا بجوار مدرسه طيبة بمساحة 150 مترا بمدينة بني مزار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأكد رئيس المركز أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء العشوائي المخالف، تكثف الوحدة المحلية الحملات والمرور على الأحياء والشوارع لمنع المخالفات والتصدي لها وفرض القانون علي الجميع بدون أية استثناءات.

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