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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا ترسل 50 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى البوسنة والهرسك

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:43 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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وافقت ماليزيا على إرسال 50 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى البوسنة والهرسك، وإلى دول أخرى لم تكن لها أولوية في برنامج كوفاكس العالمي للقاحات.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية (برناما) اليوم الخميس، عن وزير المهام الخاصة بمكتب رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سيري محمد رضوان يوسف، القول إن المساعدات "سوف تُوجه باسم الإنسانية"، وإن مجلس الوزراء وافق على القرار أمس الأربعاء.

وقال الوزير: "حتى الآن، لجأت البوسنة والهرسك إلى ماليزيا وسط تزايد الوفيات والإصابات في البلاد، وواجهوا صعوبات على مستوى المجتمع الأوروبي".

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