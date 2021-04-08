مصرع طفل تحت عجلات سيارة فى بني سويف

لقي طفل مصرعه، بعد أن صدمته سيارة نصف نقل ناحية قرية تلت التابعة لمركز الفشن ببني سويف، قبل وصوله لمستشفى الفشن المركزي.تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى الفشن المركزي بوصول الطفل "عبدالله.ع" 9 سنوات ومقيم بقرية تلت جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.وبالانتقال والفحص وسؤال أهالي القرية، قرروا بأنه أثناء لهو الطفل في أحد شوارع القرية صدمته سيارة نصف نقل قيادة مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة كدمات شديدة في الجسم وكسور في العظام ونزيف في الفم والأنف تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.