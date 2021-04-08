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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يدشن مبادرة قوص الخضراء

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:43 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح اليوم الخميس تدشين مبادرة قوص الخضراء الهادفة إلى تطوير وتجميل وتشجير مدينة قوص وذلك في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لنشر الوعى البيئى لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ بالتعاون بين مديرتي التضامن الاجتماعي والزراعة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وبعض منظمات المجتمع المدني، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة والعميد خالد فوزي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص والدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وعدد من الشباب المتطوعين. 

وأوضح محافظ قنا أن مبادرة "اتحضر للأخضر" تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"  وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخاصة الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف الداودي بأن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها في التعاون المشترك لحماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوي في تخفيف ملوثات الهواء لتحسين المظهر الجمالي والتصدي لقضية التغيرات المناخية من خلال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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