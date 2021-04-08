مصرع مزارع أثناء تنقيبه عن الآثار بالبلينا

لقي مزارع في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه إثر سقوطه من أعلى تبة جبلية بالدروب الصحراوية أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا من كلًا من:- "فراج. ص. ا. س ا" 50 سنة مزارع، و"يوسف. ن. ع. ع" 33 سنة عامل ويقيمان دائرة المركز بأنه أثناء قيام الثاني وبصحبته شقيق الأول "محروس ص ا س" 35 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمزرعة ملك الأول دائرة المركز اختل توازن الأخير وسقط من أعلى تبة جبلية بالدروب الصحراوية ولم يتهما أحد بالتسبب فـي ذلك.وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ البري لمكان الواقعة وبالفحص وتمشيط المنطقة الصحراوية عثر علي جثة المذكور وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.