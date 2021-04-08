العراق يصادق على قانون الموازنة المالية للعام الحالى

صادقَ الرئيس العراقي برهم صالح، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي.وأكد صالح، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخيمس، ضرورة تبني الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم.وقال صالح، إن المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب العراقي، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة.يُشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد صوت يوم 31 مارس الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.. ووفقًا لقانون الموازنة للعام الحالي الذي تم التصويت عليه في البرلمان، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي (89 مليار دولار)، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي (19.3 مليار دولار).وجرى تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميًا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارًا للبرميل الواحد.